Bellewaerde moet twee tijgers laten inslapen: “We zullen hen missen”

Ieper - Bellewaerde is in rouw: het Ieperse pretpark heeft de tijgers Kiara en Mira namelijk moeten laten inslapen. Volgens het pretpark leden de dieren aan “pijnlijke chronische problemen”.

“Bellewaerde heeft onlangs afscheid genomen van Kiara en Mira”, schrijft het pretpark op Facebook. “De tijgers gingen de afgelopen maanden sterk achteruit. Ze waren duidelijk minder actief en hun eetlust was wisselend. Naar aanleiding hiervan werd een uitgebreid veterinair onderzoek ingepland, in samenwerking met Universiteit Gent. Hieruit bleek dat de dieren te kampen hadden met pijnlijke chronische problemen. Dierenarts Melissa heeft dan ook de beslissing genomen om hen zachtjes te doen inslapen, gezien het welzijn van de dieren niet meer gegarandeerd kon worden. De zussen hadden een mooie leeftijd van maar liefst 18 jaar bereikt. Het ganse Bellewaerde-team, en de dierenverzorgers in het bijzonder, zullen hen missen.”