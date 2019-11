Als zelfdoding moord blijkt: hoe vijf daders uiteindelijk toch door de mand vielen

De rechter veroordeelde Ken M. uit Aarschot deze week tot tien jaar cel. Voor een moordpoging op zijn vrouw, die hij in scène zette als zelfmoord. Compleet met bebloede afscheidsbrief. Het plan van M. verliep niet zoals verhoopt: zijn vrouw kon met haar laatste krachten de hulpdiensten alarmeren, M. werd meteen gearresteerd. Maar sommige daders van ‘zelfdodingen’ worden pas jaren later verraden. Door een praatgrage minnares, een alerte collega of een eigen stommiteit.