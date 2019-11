Juventus breekt contract van Juan Cuadrado open

Juventus heeft donderdagavond bekendgemaakt het contract van flankspeler Juan Cuadrado te hebben opengebroken tot medio 2022. De 31-jarige Colombiaan beschikte over een aflopende overeenkomst.

Cuadrado speelt sinds de zomer van 2015 voor de Bianconeri. Het eerste seizoen deed hij dat op huurbasis van bij Chelsea. Nadien nam de Italiaanse recordkampioen hem definitief over van de Londense club. Voordien speelde hij in Italië ook al bij Udinese, Lecce en Fiorentina.

De Colombiaan speelde tot dusver 151 officiële duels voor Juventus, waarin hij 15 keer scoorde en 30 assists gaf. Het voorbije seizoen werd hij door nieuwe hoofdcoach Maurizio Sarri omgevormd tot rechterwingback. Het legde hem geen windeieren, want hij kwam in elf van de twaalf competitieduels in actie. In de Champions League stond hij in drie van de vier groepsduels aan de aftrap.