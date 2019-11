Halftime kapper, fulltime loopjongen: ook luitenant van doodgeschoten maffiabaas Silvio Aquino (41) moest eraan

Maasmechelen -

Thuis doodgeschoten, met de afstandsbediening van de tv nog in de hand. Zo werd Hilmi Gedik (39) teruggevonden. De luitenant van de intussen ook al vermoorde maffiabaas Silvio Aquino was afgemaakt met vier kogels. Was de “goede werkjongen” over de schreef gegaan en moest hij dat binnen de clan met zijn leven bekopen? Een van de twee beschuldigen mag aan de assisenjury uitleggen hoe zijn DNA op een hoeslaken bij Gedik terechtkwam.