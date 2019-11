Video’s over doe-het-zelven, virtual reality of schilderen op een Lamborghini: Belgen steeds populairder op YouTube

300 Belgische YouTube-kanalen hebben meer dan 100.000 abonnees, dat is 60 procent meer dan vorig jaar. “We merken dat elke trend zijn weg vindt naar Youtube, van video’s over virtual reality games tot filmpjes over carbonvezel”, zegt Marijn Poeschman, woordvoerder van YouTube Benelux.

Ook dit jaar opende YouTube een Pop-Up space in Brussel voor bekende YouTubers. Ze volgden er workshops en maakten kennis met andere YouTubers. De enige vereiste? Je moest minimum 10.000 abonnees hebben om een uitnodiging te krijgen. “We willen niet dat enkel de nieuwsgierigen komen, maar voornamelijk diegenen die echt werk steken in hun YouTube-kanaal”, zegt Marijn Poeschmann.

“Tijdens de workshops leren we YouTubers om hun kanaal beter te maken en de kwaliteit van hun video’s te optimaliseren. Ze leren er ook hoe je geld kan verdienen met YouTube om er hun job van te maken.”

“De technologie evolueert zo snel”

Matthieu Libeert (29) uit Kortrijk maakt als zelfstandige producten uit carbonvezel. In zijn vrije tijd maakt hij voor zijn 75.000 abonnees video’s over - jawel - carbonvezel. “Het zijn geen doe-het-zelfvideo’s, ik maak gewoon iets leuks uit carbon en ik film mezelf terwijl ik het creëer. Zo maakte ik onlangs nog een Pokeball, die balletjes waar Pokemons uit komen. Die video is intussen al meer dan een miljoen keer bekeken.”

Het is niet de eerste keer dat hij een bezoekje brengt aan de Pop-Up space: “De dingen die ik hier vorig jaar leerde heb ik toegepast op mijn kanaal. Maar de technologie evolueert zo snel. Daarom kom ik nog eens wat tips meepikken.”

Met zijn YouTube-kanaal verdient Matthieu net voldoende om nieuwe apparatuur te kopen om zijn video’s te maken: “Ik word er niet rijk van. Maar 90% van mijn klanten komen wel bij mij terecht via mijn YouTube-kanaal. Op die manier zorgt het dus wel voor inkomsten.”

“Het is leuk om mensen te ontmoeten met wie je samenwerkt maar nog nooit hebt gezien”

Rowdy Guy is de bekendste VR Youtuber van België Foto: IVAN PUT

Voor Stijn Servaes (31) uit Antwerpen, online bekend als ‘Rowdy Guy’, zijn de workshops intussen minder belangrijk geworden. Met zijn video’s over virtual reality games slaagde hij erin 130.000 abonnees te verzamelen: “Contacten leggen, dat is volgens mij de bedoeling van deze twee dagen. Het is leuk om te zien wat anderen doen en met andere Youtubers te spreken om mogelijke samenwerkingen aan te gaan.”

Rowdy Guy werkt al een tijdje samen met bekende buitenlandse YouTubers, elke zaterdag maken ze een live video waarin ze de laatste nieuwigheden bespreken: “We komen daarvoor niet samen maar bespreken alles via de webcam. Een van de mensen met wie ik samenwerk, de Nederlandse YouTuber Nathie, ontmoette ik vorig jaar voor de eerste keer tijdens een Pop-Up space. Het is leuk om er mensen te ontmoeten met wie je samenwerkt maar nooit in het echt ziet.”

Betaald om op Lamborghini’s te schilderen

Met zijn 2,1 miljoen volgers is VEXX, in het echte leven Vince Okerman (21), de populairste YouTuber van België. Deelnemen aan de workshops heeft weinig zin aangezien hij intussen met YouTube zijn boterham verdient. “Ik begon er vijf jaar geleden mee. Ik maakte tekeningen en zette op Instagram foto’s van het resultaat. Maar ik vond het jammer dat niemand zag hoeveel tijd en moeite ik steek in die tekeningen, dus plaatste ik een video online van het tekenproces.”

Zijn inkomen haalt Vince uit reclame, advertenties en samenwerkingen: “Vorige week schilderde ik samen met een andere YouTuber op een Lamborghini, volgende week zal ik een muurschildering maken in Argentinië. Het is leuk dat ik met mijn passie ook geld verdien en dat het voldoende is om ervan te leven.”