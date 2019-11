Felle reacties na “zelfhaat”-tweet van Van Langenhove: “Een slag in het gezicht van elk slachtoffer”

Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove vindt dat scholen die het voormalige concentratiekamp in Breendonk bezoeken hun leerlingen “opzadelen met een flinke dosis zelfhaat”. Over zijn tweet zijn intussen meer dan 200 klachten binnengekomen bij het antidiscriminatiecentrum Unia. Van Langenhoves partijvoorzitter Tom Van Grieken noemt het “de mening van Dries”, en ziet er geen graten in.

Een daguitstap bracht de leerlingen van de Diksmuidse school ’t Saam eerder deze week naar het Fort van Breendonk en naar de Al Buraq Moskee in Mechelen. Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) tweette daarover: “Kinderen eerst opzadelen met een flinke dosis zelfhaat en ze nadien meteen voorstellen aan onze vervanger, die ons zal verlossen van de zelfhaat door ons te verlossen van onszelf.”

“Blijkbaar beschouwt Van Langenhove zichzelf nu ook openlijk als een neonazi”, was een veelgehoorde reactie, “aangezien hij vindt dat hem zelfhaat wordt aangepraat in een voormalig concentratiekamp”. Vlaams minister van Samenleving Bart Somers (Open VLD) noemt de tweet “een slag in het gezicht van elk slachtoffer”. Volgens hem gaat extreemrechts “elke dag een stapje verder” en “zijn dit geen vrijblijvende tijden”. Bij Unia, het centrum voor gelijke kansen en tegen discriminatie, zijn al meer dan tweehonderd klachten binnengekomen over de tweet. “Die gaan niet alleen over de Breendonk-passage, maar ook over het moskeebezoek”, zegt Lode Nolf, diensthoofd communicatie.

Strafbaar?

Strafrechtelijk kan Van Langenhove volgens Nolf wellicht niets aangewreven worden. “Hij zal zich daar zelden op laten betrappen. Hij ontkent hier bijvoorbeeld de Holocaust niet. Hij zoekt eerder de grijze zone op.”

Unia voegt de tweet wel toe aan Van Langenhoves dossier, “omdat we ook het mechanisme dat erachter steekt, willen bekijken”. De redenering daarachter is dat Van Langenhove op sociale media vaak de toon zet, maar dat die actie navolging krijgt en uitdraait op intimidatie. Vandaag zullen leden van Vlaams Belang en Voorpost in Diksmuide flyers uitdelen tegen dat soort klasuitstappen. “Voor de leerkrachten die niets anders doen dan de basisvorming geven die van hen wordt verwacht, kan dat heel intimiderend overkomen”, zegt Nolf.

Schuldgevoel

Van Langenhoves voorzitter Tom Van Grieken ziet geen graten in “de mening van Dries”. Hijzelf staat ook nog achter zijn tweet. “We dreigen de weg van Duitsland op te gaan, waar het schuldgevoel over de Tweede Wereldoorlog tot zelfhaat heeft geleid. Een instelling als Breendonk zou feitelijke informatie moeten geven over wat daar is gebeurd.”

Verschillende historici spreken tegen dat er in Breendonk een loopje wordt genomen met de geschiedenis. Dat bepaalde gidsen in het voormalig concentratiekamp vroeger al eens waarschuwden voor Vlaams Belang, zoals Van Grieken aankaart, is intussen verleden tijd. “Alles wat wij doen, is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten”, zegt Franky Bostyn, adjunct-directeur-generaal van de afdeling bij Defensie die bevoegd is voor Breendonk. “Het is uitgesloten dat wij vanuit een bepaalde politiek of vooringenomenheid zouden handelen.”