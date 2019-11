Hart twee uur stilgelegd: artsen brengen patiënt voor het eerst in schijndode toestand om zo diens leven te redden

Amerikaanse artsen zijn er voor het eerst in geslaagd om een dodelijk gewonde patiënt in een schijndode toestand te brengen, waardoor ze tijd wonnen om alsnog een reddende operatie uit te voeren. Daarvoor moest het lichaam van de patiënt afgekoeld worden tot 10 à 15 graden. De chirurgen deden dat door een ijskoude zoutoplossing in de aders van de patiënt te pompen. Bijgevolg viel het hart stil en stopte nagenoeg alle hersenactiviteit. Twee uur lang zweefde de patiënt tussen leven en dood.

Met de schijndood kochten de artsen broodnodige tijd. Zonder was de patiënt in enkele minuten doodgebloed op de spoedafdeling. De ‘schijndoodtechniek’ is al langer gekend bij zware hartoperaties, maar dit is een knap staaltje traumachirurgie, vindt hartchirurg Thomas Martens (UGent). Hij blijft wel voorzichtig. “De Amerikanen zeggen niets over hoe de patiënt wakker werd. Het laatste wat je wil is een vegetatieve toestand. Ze hebben wel geëxperimenteerd met varkens, maar varkenshersenen zijn natuurlijk niet te vergelijken met een menselijk brein.”

Het team wil een studie uitvoeren met twintig patiënten die met fatale verwondingen – denk aan schotwonden – op de spoedafdeling worden binnengebracht. Op tien van hen zal de techniek worden toegepast en op de anderen niet, waarna de resultaten vergeleken zullen worden. Eind volgend jaar zouden de resultaten bekendgemaakt worden.