Tv-kijker kan ref live horen overleggen met VAR tijdens Antwerp-Gent: “For me it’s not red card, it’s yellow card”

Opvallend moment tijdens de inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag tussen Antwerp en AA Gent donderdagavond. Toen videoref Wesley Alen scheidsrechter Nicolas Laforge in de 63ste minuut vroeg naar de beelden te komen kijken voor een fout van Faris Haroun, kon de televisiekijker het gesprek tussen ref en VAR live volgen omdat de micro’s vlakbij Laforge stonden.

Daar is duidelijk te horen hoe Laforge vraagt de beelden vanuit verschillende hoeken te bekijken, en vervolgens aandringt de fase nog eens op werkelijke snelheid (en dus niet vertraagd) te zien. “”, kon de kijker de Laforge daarop horen zeggen. In het Engels. Omdat de ref Frans als moedertaal heeft en videoref Alen Nederlandstalig is?

