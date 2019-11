Jonathan David scoort opmerkelijke goal voor AA Gent: tegen de grond gaan, penalty claimen… en dan snel opstaan en scoren

AA Gent-speler Jonathan David heeft donderdagavond in de met 3-2 verloren inhaalwedstrijd tegen Antwerp in blessuretijd voor een opmerkelijk doelpunt gezorgd. De Canadees kreeg een lichte tik in de Antwerpse zestien, ging daarop tegen de grond en claimde uitvoerig een penalty… om de verdedigers daarna te verrassen door razendsnel op te staan, te draaien en de bal binnen te schieten. Een wel heel originele schijnbeweging, al had ref Laforge - als hij het dan toch geen penalty vond - David evengoed geel kunnen geven voor een schwalbe.

Veel maakte het echter niet meer uit voor AA Gent, want de inhaalmatch op bezoek bij The Great Old ging ondanks de late goal van David met 3-2 verloren. Daardoor verzuimen de Buffalo’s in te lopen op Club Brugge en komt Antwerp naast Standard en KV Mechelen op de derde plek, op één punt van AA Gent.