Antwerp-spelmaker Lior Refaelov geniet weer na moeilijke periode: “Wat mijn gezin is overkomen, wens ik niemand toe”

Terug van weggeweest: Lior Refaelov. De 33-jarige spelmaker zat vier matchen op de bank, maar mocht nog eens starten en deed het prima, bedankte ook met een penaltygoal.

Dat hij de bal van Mbokani kreeg, verraste hem niet. “Er is nooit een probleem tussen ons geweest”, aldus Refaelov, die kort terugkwam op zijn invallersstatuut van de laatste weken. “Er is nooit een echt sportief probleem geweest, ik heb vooral een lastige periode achter de rug op privévlak. Wat er mijn gezin is overkomen (), wens ik niemand toe. Beetje bij beetje bekomen we ervan. Ik ben blij dat de club het de voorbije weken binnenskamers heeft gehouden en dat ik nu terug op het veld sta en weer kan genieten. Het was een lastige match vandaag, maar we deden het voor rust indrukwekkend, we zetten Gent echt goed vast. Na de snelle 3-1 na rust, wilde de coach dat we doorgingen, maar kropen we automatisch een beetje achteruit om dat resultaat vast te houden. Dankzij onze fighting spirit is dat gelukkig gelukt. Die spirit was vorig seizoen onze grote kracht, en beetje bij beetje komt die terug. Al met al blik ik positief terug op onze heenronde, want we staan toch () derde. We hebben stomme punten laten liggen, maar met deze 6 op 6 tegen de beste twee ploegen van het land tonen we toch onze ambitie.”

