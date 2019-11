Verbannen Mbaye Diagne trapt lol op training: “Ik trap geen penalty, die is voor Hans”

Mbaye Diagne heeft er hoop op snel weer bij Club Brugge aan spelen toe te komen. Een terugkeer naar Galatasaray is niet aan de orde en een vertrek naar een andere ploeg in januari is uitgesloten volgens de FIFA-regels. Diagne zit nog niet in de selectie van de competitiewedstrijd tegen Oostende, maar wil zo snel mogelijk zijn rentree maken.

Hoe zou het nog zijn met Mbaye Diagne twee weken na het penaltydrama op Paris Saint-Germain? De Senegalees trainde op het oefencomplex van Club in Westkapelle terwijl de helft van de ploeg was uitgezwermd naar de nationale ploegen. Gisteren was de volledige kern weer samen in voorbereiding van de competitiewedstrijd tegen KV Oostende. Na afloop maakte trainer Philippe Clement zijn selectie bekend, voorlopig nog zonder de strafschopstelende Senegalees.

“Ik zal beslissen wanneer het moment daar is dat hij weer in de selectie komt”, zegt Clement. Vorige week kreeg hij minuten in een oefenmatch tegen Charleroi “maar zo’n oefenmatch is voor mij een training”, aldus de Club-trainer. “Of we nu oefenen tegen een andere ploeg, tegen de beloften of een onderling partijtje spelen, voor mij is het logisch dat hij minuten pakt in een oefenmatch.”

Diagne zelf leek minder opgezet met zijn niet-selectie vanavond. Hij had minstens gehoopt de ruime wedstrijdkern te halen en desnoods af te vallen op het laatste moment. Op de socialenetwerksite Instagram Stories publiceerde hij een cryptische boodschap om uiting te geven aan zijn gevoelens. “Ik aanvaard niet dat iemand mij gebruikt op het moment dat hij er nood aan heeft”, schreef hij in het Italiaans. “Het juiste moment om te praten zal komen. Stilte is de beste wraak.”

Los van de vaststelling dat die laatste zin in tegenspraak is met de eerste, liep er ook iets mis met zijn vertaling naar het Engels. Van “iemand” maakte hij “niemand” waardoor zijn boodschap in België effect miste.

Het moment: Diagne mist de strafschop tegen PSG. Foto: REUTERS

Trainer Clement bevestigde gisteren dat Diagne de voorbije weken goed getraind heeft. “Maar dat deed hij ook al de weken daarvoor. Anders had ik hem geen minuten gegeven in wedstrijden. Ik geef nooit zomaar iets. Hij was aan het komen en dingen aan het laten zien. Ook tijdens zijn invalbeurt in Parijs. Het is daarom spijtig dat hij in Parijs zijn eigen ruiten ingooide. Nu is het aan hem om te bewijzen dat hij dat punt is voorbijgegaan.”

“Sorry, ik trap niet”

Diagne zelf denkt dat hij goed bezig is op training. Hij postte op Instagram een foto met een (wat groen) lachende Siebe Schrijvers. Tijdens de afwezigheid van de internationals probeerde hij ook lol te trappen. Toen de spelers na training nog een reeksje penalty’s trapten, zou Diagne naar verluidt gezegd hebben: Sorry ik trap niet. ’t Is voor Hans (Vanaken, die bij de Rode Duivels zat, nvdr.).

De toekomst zal uitwijzen of Mbaye Diagne nog een toekomst bij Club Brugge heeft. Wegens de financiële belangen lijkt de kans groot dat hij een nieuwe kans krijgt. Blauw-zwart telde meer dan drie miljoen euro neer om hem een seizoen van Galatasaray te huren. In Turkije lieten ze al weten de Senegalees niet terug te willen. Een vertrek naar een andere club in januari is geen optie omdat een speler volgens de FIFA-regels niet voor meer dan twee clubs in één seizoen kan spelen.

Het drukke speelschema van de volgende weken (negen – en bij kwalificatie in de Beker tien – wedstrijden in 34 dagen) opent mogelijk nieuwe kansen voor de Senegalese aanvaller.