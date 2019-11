COLUMN. Peter Vandenbempt: “Ons voetbal was decennialang een speeltuin voor malafide figuren”

De witte boorden beginnen stilaan te knellen. Bij de gestelde lichamen van ons voetbal is het besef doorgedrongen: de discussie over de fiscale en parafiscale voordelen voor het voetbal gaat niet meer van de agenda. Gent-voorzitter De Witte maakt zich zorgen over de groeiende eensgezindheid binnen de politiek over een forse ingreep. Hij heeft gelijk. De onhandige communicatie van de Pro League en individuele voetballeiders heeft de initiatiefnemers van verschillende partijen in mekaars armen gedreven. Net als enkele tegenvoorstellen van de Pro League, die door de politiek onthaald zijn als volstrekt onvoldoende én als getuigen van het gebrek aan besef van de vaste wil bij de beleidsmakers om in te grijpen.