Geen ‘angels’, pluimen en ondergoed meer op catwalk: Victoria’s Secret cancelt show definitief

Braziliaans model Lais Ribeiro in 2018 tijdens de Victoria’s Secret show. Foto: AFP

Geen angels, pluimen en ondergoed meer op het podium bij Victoria’s Secret. Het moederbedrijf van het lingeriemerk kondigt aan dat het nu zeker geen modeshow meer zal organiseren.

Victoria’s Secret organiseerde de show jaarlijks sinds 1995. Het evenement werd almaar groter en spectaculairder. Supersterren als Bruno Mars verzorgden er de muziek en voor veel modellen was de vraag om als angel te paraderen in de setjes van het merk een hoogtepunt in hun carrière.

Tot het de laatste jaren met de show bergaf begon te gaan en er steeds minder gekeken werd. Vorig jaar waren dat er nog 3,3 miljoen, terwijl er in 2013 bijna tien miljoen kijkers waren. Of er een nieuw evenement komt, is nog onduidelijk.