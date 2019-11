Mourinho over Alderweireld en Vertonghen: “Nog geen tijd gehad om me met individuele cases bezig te houden”

Christian Eriksen, maar vooral Jan Vertonghen en Toby Alderweireld: dat zijn de drie spelers die momenteel aan hun laatste contractjaar bezig zijn bij Tottenham. Beide Rode Duivels wilden tot dusver nog niet verlengen – financieel kwam het topvoorstel nog niet, sportief liep het de laatste tijd ook minder onder Mauricio Pochettino – maar de komst van José Mourinho verandert misschien wel het een en ander.

LEES OOK (N+).Op de presentatie van José Mourinho bij Tottenham: een dag vol verbazing, dure kussens en … bescheidenheid

De Portugees verklaarde niet te veel te willen veranderen bij Tottenham, maar in de zoektocht naar een solide basis achterin lijkt hij wel in de richting van Vertonghen en Alderweireld te kijken. Of zelfs te moeten kijken. “Ik ben hier nog maar net, dus ik heb nog geen tijd gehad voor individuele cases”, verklaarde de Portugees. “Ik weet dus nog niet hoe ik hen kan beïnvloeden. Maar of ze nu vertrekken in januari, vertrekken in juni of bijtekenen: alles zal gebaseerd zijn op hoe goed ze zich zullen voelen. Maar dat is dus voor later, laten we eerst op de korte termijn werken.”

Pochettino grof wild

De kans dat Mourinho’s voorganger Mauricio Pochettino (47) lang werkloos zal zijn, is bijzonder klein. De Argentijn zou op de verlanglijst staan van nogal wat grote clubs.

In Duitsland werd het gerucht gelanceerd dat Bayern München Pochettino als mogelijke opvolger van Niko Kovac ziet. Naast Thomas Tüchel (PSG) en Erik ten Hag (Ajax). Maar Der Rekordmeister, die nog geen contact zou gehad hebben met de entourage van de Argentijn, is niet alleen met zijn interesse. Ook Barcelona zou geen graten zien in de komst van ‘Poch’, een goede vriend van voorzitter Josep Maria Bartomeu. Zouden ook geïnteresseerd zijn: Manchester United - dat Pochettino al eerder in huis wilde halen - Real Madrid en Arsenal.

Pochettino, die nog 14,5 miljoen euro krijgt van Tottenham tenzij hij binnen de drie tot zes maanden een nieuwe werkgever vindt, maakte overigens de ‘Ajax-vloek’ compleet. Alle Europese tegenstanders van de Nederlandse club vorig seizoen ontsloegen sindsdien hun trainer. Op eentje na: Standard, waar Michel Preud’homme nog steeds aan het roer staat.

LEES OOK (N+). Onze Chef Voetbal ziet dat ‘The Special One’ een grote uitdaging wacht: “José Mourinho moet zichzelf heruitvinden”