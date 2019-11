CLUBNIEUWS. Sambi Lokonga grof wild voor Europese topclubs, Kompany nog niet fit

Anderlecht is onder Frank Vercauteren aan de weg naar boven aan het timmeren. Eén van de gezichten van het nieuwe Anderlecht is Sambi Lokonga. De middenvelder heeft zich op enkele weken tijd in de kijker gespeeld bij enkele topclubs. Paars-wit ziet ondertussen enkele spelers terugkeren uit de ziekenboeg.

ANDERLECHT. Interesse voor Sambi,Kompany nog niet fit

Voor Sambi Lokonga worden het spannende tijden. Zijn advocaten zijn ervan overtuigd dat de éénjarige optie in zijn contract niet rechtsgeldig is en dat de middenvelder vanaf juni 2020 een vrije speler is. Dat is ook Europese topclubs niet ontgaan. Zo liet zijn broer – Standard-speler Paul-José Mpoku – op sociale media uitschijnen dat hij Monaco bezocht voor transferbesprekingen. Ook Barcelona en Manchester City hebben het grote talent op hun radar staan. Zijn dat drukmiddelen? Anderlecht zegt wel dat de besprekingen over een meerjarige contractverlenging gunstig verlopen. RSCA wil straks het geld aanwenden van het vertrek van Adrien Trebel – naar Al Shabab – om Sambi Lokonga te belonen en vast te leggen. Voor het duel met KV Kortrijk zondag komt Vincent Kompany in principe nog niet in aanmerking om te spelen. Philippe Sandler en Sieben Dewaele trainen wel opnieuw.

CLUB BRUGGE. Mitrovic geblesseerd

Op blessurevlak had Philippe Clement slecht nieuws over Matej Mitrovic (26): de Kroaat raakte andermaal geblesseerd aan de voet. Hij is verschillende weken out. “Het is een nieuwe blessure die niets te maken heeft met zijn vorige blessures. Maar we zullen hem wel eventjes moeten missen.” Onderstaand lijstje toont dat de Kroaat echt wel een zorgenkindje genoemd kan worden. Sinds hij op 27 december 2018 een barst in de enkel opliep in de uitwedstrijd op Lokeren, staat Mitrovic voor de derde keer aan de kant met een ‘voetblessure’. Tussendoor speelde de Kroatische international negen wedstrijden voor Club.

Foto: BELGA

GENK. Lucumi arriveert vandaag

Alle internationals zijn terug in Genk. Op eentje na: Jhon Lucumi, hij speelde woensdagnacht nog met Colombia tegen Ecuador en wordt vrijdag terug verwacht. Kersverse trainer Hannes Wolf kan opgelucht ademhalen, want alle Genkies meldden zich fit op training. Alleen Jere Uronen is nog herstellende van zijn enkelblessure. Racing traint vrijdag nog achter gesloten deuren. De Genkse beloften spelen vrijdagavond een inhaalmatch tegen OH Leuven.

KV MECHELEN. Storm tegen ex-club

KV Mechelen begint tegen Zulte Waregem aan de terugronde mét een fitte Storm in de rangen. De winger miste de laatste wedstrijd van de heenronde door een lichte blessure aan de adductoren en bleef ook vorige week in de oefenmatch tegen Genk uit voorzorg aan de kant. Deze week heeft Storm de groepstraining hervat. In principe is hij dus beschikbaar tegen zijn ex-club. Valkenaers (knie) en Lemoine (adductoren) zijn nog eventjes out.

WAASLAND-BEVEREN. Kopzorgen voor Mercier

Het wordt puzzelen voor Mercier. Agyepong heeft de groepstrainingen hervat, maar de match tegen Cercle komt te vroeg. Kobayashi is deze week weer beginnen te lopen en sluit mogelijk volgende week aan op training. De revalidatie van Dierckx verloopt voorspoedig, maar hij is wellicht pas na Nieuwjaar opnieuw inzetbaar. En Vukotic is geschorst. Gelukkig is Koita weer fit. De flankaanvaller verscheen gisteren op training. Wiegel keert terug uit schorsing.