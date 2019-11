Monaco, City en Barça volgen Sambi Lokonga

Als we de foto mogen geloven dan is Play-off 1 in zicht. Albert Sambi Lokonga en Alexis Saelemaekers hebben het alvast in het vizier.

Voor Sambi Lokonga worden het wel spannende tijden. Zijn advocaten zijn ervan overtuigd dat de éénjarige optie in zijn contract niet rechtsgeldig is en dat de middenvelder vanaf juni 2020 een vrije speler is. Dat is ook Europese topclubs niet ontgaan. Zo liet zijn broer – Standard-speler Paul-José Mpoku – op sociale media uitschijnen dat hij Monaco bezocht voor transferbesprekingen. Ook Barcelona en Manchester City hebben het grote talent op hun radar staan. Zijn dat drukmiddelen? Anderlecht zegt wel dat de besprekingen over een meerjarige contractverlenging gunstig verlopen. RSCA wil straks het geld aanwenden van het vertrek van Adrien Trebel – naar Al Shabab – om Sambi Lokonga te belonen en vast te leggen. Voor het duel met KV Kortrijk zondag komt Vincent Kompany in principe nog niet in aanmerking om te spelen. Philippe Sandler en Sieben Dewaele trainen wel opnieuw. (jug)