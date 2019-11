Coldplay niet op wereldtournee om het klimaat te sparen

Andere wereldsterren

Voor hun laatste worldtour schakelde Coldplay nog 109 man personeel, 32 vrachtwagens en 9 tourbussen in. Over de ecologische voetafdruk van die operatie rept Chris Martin met geen woord, maar het moet in ieder geval beter. Aan de BBC vertelde hij “de komende jaren te zullen gebruiken om te bedenken hoe we onze tours niet alleen duurzaam kunnen maken, maar ook iets kunnen laten bijdragen aan de planeet”.

Dat Coldplay de komende jaren niet in het Koning Boudewijnstadion te horen valt, vindt Jeroen Vereecke, jarenlang organisator van het natuurvriendelijke stadsfestival Boomtown, een goede zaak. En dat heeft niets met smaak te maken. “Dit is een krachtig signaal van een wereldgroep. Klimaatneutraal touren gaat vandaag niet. Met zonnepanelen op het podium en recycleerbare bekertjes kom je er niet. Bij zulke tournees wordt tot 80 procent van de uitstoot veroorzaakt door transport, zowel van de band, de catering als van het publiek.”

Het is onwaarschijnlijk dat Coldplay het over enkele jaren klaarspeelt te touren zonder dat het milieu daaronder leidt. Maar terugkrabbelen kunnen ze volgens Vereecke ook niet. “Het zal een tussenoplossing worden: minder uitstoot en meer compensatie. Bijvoorbeeld door de aanplant van bomen.”