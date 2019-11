Aardverschuiving: Netanyahu beschuldigd van corruptie

“Valse beschuldigingen”, “heksenjacht”, “staatsgreep”. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beet stevig van zich af op een persconferentie, volgend op de beschuldigingen aan zijn adres. Het is de Israëlische procureur-generaal Avichai Mandelblit die zittend premier Netanyahu officieel beschuldigt van fraude, corruptie, omkoping en een vertrouwensbreuk. De aanklacht komt er na een drie jaar durend onderzoek. Dat de beschuldigingen nu ook formeel gemaakt worden, verzwakt de positie van Netanyahu.

Het gaat eigenlijk om drie verschillende corruptiezaken. In de eerste zaak zou Netanyahu sigaren, champagne en juwelen aanvaard hebben van enkele miljardairs in ruil voor politieke gunsten en wetgeving op maat van de miljardairs. Het zou onder anderen gaan om de Australische casino-uitbater James Packer.

De premier zou ook een dealtje hebben gesloten met de populairste krant, Yedioth Ahronoth. Die zou positieve verhalen over Netanyahu publiceren in ruil voor wetten die een concurrerende krant zouden raken. Volgens de derde en zwaarste beschuldiging zou Netanyahu telecomprovider Bezeq omgekocht hebben om positieve verhalen te lanceren over de premier op een van z’n nieuwswebsites. De premier zou dit gedaan hebben toen hij nog minister van Telecom was.

Enkele machtige mediafiguren, zoals de voormalige eigenaar van Bezeq en de uitgever van Yedioth Ahronoth, worden eveneens beschuldigd van omkoping.

De aanklachten komen er na een woelige week in Israël. Eerst kreeg de rechtse premier nog hoop want zijn politieke tegenstander, de meer gematigde Benny Gantz, slaagde er niet in om een coalitie op de been te brengen, waardoor nu nieuwe verkiezingen dreigen. Het zou al de derde keer zijn in een jaar tijd dat het land naar de stembus trekt. Dat hij nu zelf in het oog van de storm komt, zal de positie van Netanyahu wel bemoeilijken.

Nooit gezien

“We moeten ervan uitgaan dat de timing eerder toevallig is”, zegt onderzoekster Brigitte Herremans (UGent). “Er is wel degelijk een scheiding der machten in Israël. Het neemt niet weg dat de gang van zaken wel invloed zal hebben op de positie van Netanyahu. Het is nooit gezien in Israël dat een zittende premier wordt aangeklaagd voor corruptie. Internationale waarnemers kijken er wel van op. Het is toch een aardverschuiving, het betekent dat Netanyahu niet langer kan uitgaan van zijn onschendbaarheid en niet boven de wet staat. Dat is een positief teken. Netanyahu zal er alles aan doen en al zijn gewicht in de schaal gooien om de zaak te verwerpen, maar hoe dan ook zal zijn politieke carrière hier onder lijden.”

Zelf zal hij alleszins geen ontslag nemen. Dat is hij ook niet verplicht. Enkel wanneer hij veroordeeld wordt, moet hij opstappen. Het duurt mogelijk nog twee jaar voordat het proces van start gaat. De premier riskeert tien jaar voor omkoping. Op fraude en misbruik van vertrouwen staat drie jaar.