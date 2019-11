Vierde ISIS-weduwe onderweg naar ons land

Het federale parket in ons land neemt aan dat nu ook een vierde zogenaamde ISIS-weduwe onderweg is naar ons land. Dat is donderdag gezegd op het proces tegen de overleden Belgische ISIS-strijder Nabil Kasmi en zijn echtgenote Nora Marzkioui (26). Volgens informatie van het federale parket is ook Marzkioui het Syrische kamp Al-Hol ontvlucht en is ze samen met haar kinderen onderweg naar Turkije of er mogelijk al aangekomen. Vandaar is het louter een formaliteit om naar België door te reizen.

Marzkioui, die eind 2013 naar Syrië vertrok maar al die tijd met haar familie in België in contact bleef, riskeert in ons land een jarenlange celstraf wegens onder meer deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Justitie wil ook haar Belgische nationaliteit afnemen. “De vrouw is volledig verankerd in de ISIS-ideologie”, waarschuwde de openbare aanklager donderdag op haar proces.

Dat nu al vier Belgische ISIS-vrouwen richting België onderweg zijn – een van hen wacht in een Turkse cel op haar uitlevering – wekt verbazing. In oktober zei de Belgische regering nog dat de kans “eerder gering” was dat strijders erin zouden slagen op eigen houtje naar België te reizen.(wer)