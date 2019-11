Nog dertien lichamen van soldaten ontdekt na aanslag op grenspatrouille in Mali

Het Malinese leger heeft donderdag de lichamen van dertien soldaten ontdekt die vermist waren na een aanval op een grenspatrouille maandag in Tabankort, nabij de grens met Niger. Daarmee stijgt de dodentol van de aanslag naar 43.

Zes lichamen werden teruggevonden in hun voertuigen in Tabankort en de zeven andere in de buurt van het dorp Infokaritane. Het waren buurtbewoners die ze hadden ontdekt. De lokale bevolking had geaarzeld om de lichamen te benaderen uit schrik voor represailles van de terroristen.

De aanslag op een legerpatrouille vond maandag plaats tijdens een gezamenlijke operatie van Malinese en Nigeriaanse strijdkrachten tegen jihadisten in het grensgebied. In totaal kwamen 43 soldaten om het leven, blijkt nu. Bij de terroristen vielen daarnaast ook 17 doden en een honderdtal verdachten zijn opgepakt.

Gesteund door EU

Mali en Niger maken samen met Burkina Faso, Tsjaad en Mauritanië deel uit van de antiterreurtroepenmacht van de G5 Sahel. Dat samenwerkingsverband werd enkele jaren geleden opgericht om het terrorisme in de precaire regio te bestrijden en krijgt financiële steun van de Europese Unie.

De Sahel is een broeihaard van mensensmokkel en terrorisme, en dus een bron van bezorgdheid voor de Europese leiders. Er zijn verschillende gewapende groeperingen actief, waarvan sommige trouw hebben gezworen aan Al Qaeda of ISIS. Vooral in Mali, maar ook in de buurlanden Burkina Faso en Niger worden met geregeld aanvallen en aanslagen gepleegd.