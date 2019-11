Bitsig overleg in Bilzen na de brand: “Allemaal leugens, dat geloof je toch zelf niet?”

Bilzen -

De criminaliteit zal stijgen, de overlast zal toenemen en de rust in het dorp verdwijnt. Met die overtuigingen zijn de buren van het toekomstige asielcentrum naar de eerste informatievergadering in Bilzen gekomen. Of toch zeker de luidste roepers in het publiek, die evenwel door niemand tegengesproken werden.