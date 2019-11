Groot netwerk dat drugs smokkelde van Nederland naar Australië opgerold

De Nederlandse politie heeft een netwerk opgerold dat MDMA smokkelde naar Australië. In totaal is 850 kilo MDMA onderschept. Acht mensen zijn opgepakt en vijftien gebouwen in Nederland en België zijn doorzocht.

Op 23 augustus vonden agenten 700 kilo MDMA in de haven van Rotterdam, klaar om naar Australië verscheept te worden. Na verder onderzoek sloeg de recherche op 5 november toe. Verschillende gebouwen werden onderzocht, niet alleen in Nederland, maar ook in ons land, meer bepaald in Opglabbeek. Vijf mensen werden toen gearresteerd en een paar dagen werden nog drie mensen in de boeien geslagen.

De Nederlandse en Australische politie maakten de drugsvangst gezamenlijk bekend tijdens een persconferentie in Australië. Foto: EPA-EFE

Bij die doorzoekingen werd niet alleen 150 kilo MDMA gevonden, maar ook een kilo methamfetamine, 3 kilo cocaïne, 43.000 liter chemicaliën en 2 vuurwapens.

Van de in totaal 850 kilo MDMA hadden miljoenen pillen gemaakt kunnen worden. Bij verkoop hadden die de criminelen omgerekend bijna 200 miljoen euro kunnen opleveren, schat de politie van de Australische staat Queensland.

De hoofdverdachten zijn een 58-jarige Nederlander die in België werd gearresteerd en naar Nederland zal worden overgebracht, en een 37-jarige Nederlander. In Australië werd een 48-jarige vrouw opgepakt. Zij kan daar een levenslange gevangenisstraf voor de drugssmokkel krijgen.