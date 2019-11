ING onderzoekt ‘strafrente’ voor alle zakelijke klanten

ING België sluit niet uit dat alle professionele klanten straks moeten betalen om hun geld te parkeren bij de bank. Dat meldt De Tijd. Voor particuliere klanten is zo’n negatieve rente niet aan de orde, benadrukt topman Erik Van Den Eynden in de krant.

Banken worden door de lage rente - opgelegd door de Europese Centrale Bank - verplicht om spaargeld goedkoop weer uit te lenen, maar weten met het vele spaargeld geen blijf. Overschotten moeten geparkeerd worden op een rekening van de ECB, tegen een vergoeding van 0,5 procent. Door een negatieve, zogeheten ‘strafrente’ in te voeren, zouden ze die vergoeding kunnen recupereren.

Voor grote professionele klanten bestaat die negatieve rente trouwens al langer bij de meeste Belgische banken. “Het gaat om spelers met tientallen tot honderden miljoenen aan deposito’s”, zegt Van Den Eynden in De Tijd. “KMO’s met pakweg 5 miljoen euro rekenen we nu geen negatieve rente aan.” Maar daar komt nu dus mogelijk een einde aan, aldus Van Den Eynden. Het is niet duidelijk of ook eenmanszaken en vrije beroepen tot die professionele klanten zullen worden gerekend.

Particuliere spaarboekjes

Voor particuliere spaarders lijkt een negatieve rente niet voor de hand te liggen. Van Den Eynden liet in het verleden al eens zo’n ballonnetje op, maar kreeg toen meteen forse tegenwind. In België zijn banken trouwens toch wettelijk verplicht om minimaal 0,11 procent rente te betalen op gewone spaarboekjes. Al proberen de meeste banken dat te compenseren door meer geld aan te rekenen voor bepaalde diensten.