Trump tekent begrotingscompromis om shutdown van Amerikaanse overheid te vermijden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een compromis voor een tijdelijke begroting ondertekend dat door het Congres werd aangenomen en tot 20 december loopt. Dat doet hij om een shutdown te vermijden.

Ondanks maandenlange onderhandelingen zijn de Democraten en de Republikeinen niet tot een akkoord gekomen voor een begroting voor de lange termijn. De meningsverschillen bleken te groot, zeker over de financiering van de muur aan de grens met Mexico.

Trump ondertekende een voorlopige maatregel nadat die door de Senaat, in handen van de Republikeinen, was goedgekeurd met 74 stemmen voor en 20 tegen. Het Huis van Afgevaardigden had zich al positief uitgesproken over de tijdelijke begroting, met 231 stemmen voor en 195 stemmen tegen.

De vraag is nog maar of er tegen 20 december wel een akkoord zal bereikt worden voor de lange termijn, zeker nu er een impeachmentonderzoek loopt tegen Trump.

Sinds het aantreden van Trump in januari 2017 zijn de Verenigde Staten al twee keer lamgelegd door een shutdown, waarbij de federale overheidsdiensten grotendeels worden stilgelegd. In januari brak Trump nog het record van de langste shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis, die 35 dagen duurde. Reden voor die shutdown was de weigering van de Democraten om Trumps muur te financieren.