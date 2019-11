Is diefstal van bronzen beelden in Brugge eindelijk opgelost?

Brugge - Ongeveer anderhalf jaar nadat de beeldengroep van ’t Zand op een mysterieuze wijze werd gestolen is er een doorbraak in het onderzoek. De speurders zijn er namelijk van overtuigd dat de bronzen beelden door Roemeense metaaldieven werden gestolen. En die zitten ondertussen ook in de cel.

“We hebben sterke aanwijzingen dat de bronzen beeldengroep dezelfde nacht met vrachtwagens naar Nederland werd gebracht om ze daar aan een schroothandel te verkopen. De Nederlandse bevoegde autoriteiten werden verwittigd, maar de beeldengroep kon niet meer aangetroffen worden.” De kans dat die ooit nog opduiken is dan ook zo goed als nihil.

De diefstal veroorzaakte heel wat ophef. Die vond plaats in de nacht van 31 mei op 1 juni 2018. Door de heraanleg van ’t Zand werden de beelden ter bewaring op een grasveld vlakbij de Blauwe Toren gelegd. Het was de bedoeling om ze later een plaats te geven in het Koning Albert I-park. Maar toen het bijna zover was, werd de diefstal ontdekt.

Het bleef lange tijd een zeer groot vraagteken hoe de loodzware beelden precies meegenomen en vervoerd konden worden. De gekste theorieën werden dan ook gesuggereerd. Een kunstroof, een geldkwestie of sabotage van de werken? Ook de kunstenares Livia Canestraro, die met haar man de beeldengroep maakte, stelde zich openlijk vragen. Zij geloofde niet in een kunstroof.

Het bleef lang stil rond de diefstal. Maar na doorgedreven onderzoek boekte de federale gerechtelijke politie toch een doorbraak. Zij konden een bende Roemeense metaaldieven in kaart brengen. Zij pleegden tussen mei 2018 en maart van dit jaar tientallen metaaldiefstallen. Vier van die feiten pleegden ze in de omgeving van de Pathoekeweg en het industrieterrein “De Blauwe Toren” in Brugge. Vlakbij de plaats waar de beelden gestolen werden.

Op 1 april van dit jaar kon de politie 13 van de 31 bendeleden op heterdaad betrappen in Antwerpen en Brussel. Verder onderzoek kon aantonen dat dezelfde bende verantwoordelijk moet geweest zijn voor de diefstal van de beeldengroep. Geen grote slag nochtans, want gesmolten leverden de beelden wellicht “amper” 15.000 euro op. Volgens het parket pleegden zes bendeleden de minutieus geplande diefstal.

De stad Brugge kreeg van de verzekering ondertussen al 125.000 euro voor de beeldengroep. Maar ondertussen is de kans dat de beelden ooit gerecupereerd zullen worden dus onbestaande geworden.