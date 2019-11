Openhartige Eden Hazard in L’Equipe: “Ja, ik woog tachtig kilo maar op tien dagen was ik vijf kilo kwijt”

De Franse sportkrant L’Equipe mocht in Madrid op de koffie bij Eden Hazard. De Belgische vedette kwam in een openhartige babbel onder anderen terug op de hele heisa in de Spaanse pers omtrent zijn lichaamsgewicht. De aanvoerder van de Rode Duivels bekende dat hij zich afgelopen zomer niet had ingehouden, wat niet zonder gevolgen bleef. “Ja, ik woog tachtig kilo maar op tien dagen was ik vijf kilo kwijt.”

Op de vraag of hij daadwerkelijk in het tussenseizoen te veel kilo’s had bijgekregen, antwoordde Hazard ten voeten uit, zijnde direct en zonder omwegen: “Dat is waar. Ik ga daar niet om liegen. Als ik op vakantie ben, dan ben ik ook echt op vakantie. Als ik dat niet kan, dan kan ik mij nooit ontspannen. Ik verdik redelijk snel maar ik speel even snel mijn gewicht kwijt.”

Aan de slag tegen Club Brugge, een pak scherper! Foto: Photo News

Hazard (1 meter 75 groot) plakt er ook zonder schroom getallen op. “Ik was vijf kilo verzwaard. Toen ik als 18-jarige bij Lille speelde, woog ik 72 of 73 kilo. Dat werd later, door de extra spiermassa die ik kweekte, ongeveer 75 kilogram. In een slechte dag woog ik 77 kilogram maar aan het einde van mijn vakantie woog ik plots tachtig kilogram. (Droog) Die vijf kilo’s extra ben ik op tien dagen kwijtgespeeld.”

Statistieken opkrikken

Voor het overige gaat het gesprek vooral over zijn droom om voor Real te spelen, zijn relatie met voormalig idool en huidig trainer Zinedine Zidane - “een man van weinig woorden” - en zijn eerste maanden bij Real. “Ik ben tevreden van mijn eerste maanden. Het enige wat me ontbreekt, zijn goede statistieken. Eén goal, één assist en één uitgelokte strafschop… Helaas onthouden de mensen tegenwoordig alleen nog de cijfers. Let wel, ik vind het ook onvoldoende. Maar momenteel voel ik me beter: ik heb de bal, dribbel, versnel het spel en probeer mijn ploegmaats beter te maken. De eerste maanden speelde ik vooral op zekerheid. Een nieuwe ploeg, dus kies je voor een zekere pass. Maar dat willen de mensen niet zien van mij. Ze willen dribbels zien. Maar Real gaat me beter maken. Ons balbezit ligt enorm hoog. Wie de bal negentig keer raakt, heeft meer kans om er iets goeds mee te doen.”

Nieuwe wereld

Op de voorstelling Foto: AFP

Hazard kwam nog even terug op het moment dat hij werd voorgesteld aan de Madrileense en internationale pers. “Daar heb ik een nieuwe wereld ontdekt. Bij Chelsea, toch niet de minste club, was die voorstelling redelijk simpel. Bij Madrid… Wauw! Op een veld ben ik zelden gestresseerd en ook nu zijn mijn trucjes gelukt. Maar op de heenvlucht werd ik al gejend door mijn familie: “Let op, als je faalt, dan heeft de hele wereld het gezien.” Ook mijn ploegmaats bij Chelsea legden de lat hoog. “Eden, naar je matchen gaan we niet kijken. Enkel je voorstelling willen we niet missen.”

Zijn eerste woorden zullen niet meteen de geschiedenisboeken halen. “Ik had ook niets voorbereid. Praten is sowieso mijn ding niet. Ik wilde eerst iets in het Spaans zeggen maar ik spreek geen Spaans. Dus maar in het Frans, op de manier zoals ik voetbal, op een spontane manier. Het blijft toch een mooi souvenir.”