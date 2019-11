Twee dagen geleden opgestapt, nu langs de grote poort terug binnen: Diego Maradona blijft dan toch trainer van Gimnasia

Diego Maradona gaat verder als coach van het Argentijnse Gimnasia. Minder dan 48 uur nadat hij zijn ontslag had ingediend, besliste de 59-jarige voetballegende toch aan boord te blijven bij de kelderploeg uit de eerste klasse.

“Ik ben blij te kunnen zeggen dat ik nog altijd de trainer van Gimnasia ben”, bevestigde Pluisje in een bericht op zijn Facebookpagina.

Dinsdag had Maradona laten weten na amper twee maanden ontslag te nemen om zo zijn solidariteit te tonen met voorzitter Gabriel Pellegrino. Die had aangekondigd geen kandidaat meer te zijn bij de verkiezingen van dit weekend. Volgens Argentijnse media vonden de voorbije dagen meerdere gesprekken plaats tussen de kandidaat-voorzitters maar is het nog onduidelijk of Pellegrino alsnog zal opkomen.

De fans van Gimnasia staken hun tevredenheid niet onder stoelen of banken en kwamen de straat op om de terugkeer te vieren van de man die nooit vertrokken was.