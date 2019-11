Het zorgenkind van Club Brugge: Matej Mitrovic staat al voor de derde keer aan de kant

Sinds hij op 27 december 2018 een barst in de enkel opliep in de uitwedstrijd op Lokeren, staat Matej Mitrovic (26) nu al voor de derde keer aan de kant met een ‘voetblessure’. Tussendoor speelde de Kroatische international negen wedstrijden voor Club.

Op blessurevlak had Philippe Clement slecht nieuws over Matej Mitrovic (26): de Kroaat raakte andermaal geblesseerd aan de voet. Hij is verschillende weken out. “Het is een nieuwe blessure die niets te maken heeft met zijn vorige blessures. Maar we zullen hem wel eventjes moeten missen.”

Onderstaand lijstje toont dat de Kroaat echt wel een zorgenkindje genoemd kan worden.

28 december 2018 - 30 juni 2019: barst in de enkel

27 juli 2019-22 september 2019: 8 wedstrijden gespeeld

23 september 2019-18 oktober 2019: probleem aan de voet

19 oktober 2019-10 november 2019: 1 wedstrijd gespeeld

11 november 2019: nieuw probleem aan de voet