Voorpost en Vlaams Belang betogen tegen schooluitstap naar Mechelse moskee

Diksmuide / Mechelen - Leden van Voorpost en Vlaams Belang hebben vrijdagochtend geprotesteerd tegen de schooluitstap van een zestigtal leerlingen van het VTI in Diksmuide aan de Al Buraq Moskee in Mechelen. De politie was met een veertigtal agenten aanwezig om mogelijke rellen in de kiem te smoren, maar de protestactie verliep zonder problemen.

“Scholieren verplichten om een vrouwonvriendelijk en homohatend geloof te vereren met een bezoek, daartegen protesteren wij. Wij vinden dit een brug te ver”, zegt Johan Desender, raadslid voor Vlaams Belang in Diksmuide.

Schooldirecteur Bart Laleman begrijpt er niets van. “We doen dit al vijftien jaar, dit past in het kader van de lessen godsdienst. Dit bezoek is grondig voorbereid. Als school zijn we zelfs verplicht om dit in het lessenplan op te nemen. We willen van onze leerlingen kritische burgers maken. Er is in het VTI een leerlingenparlement en er zijn al oudercontactdagen geweest. Niemand heeft over dit moskeebezoek een opmerking gemaakt. Als school kiezen wij voor de dialoog en niet voor de confrontatie”.