De konijnenpoot van KV Oostende is terug: Ante Palaversa eindelijk weer fit na aanslepende knieblessure

De plaat draaide de laatste maanden grijs: wanneer Palaversa terugkeert, zal het allemaal beter gaan. Ze kunnen het vanavond bewijzen. De Kroaat is fit om te spelen op het veld van Club Brugge, al zou het niet eerlijk zijn om meteen een wonder te verwachten met hem in de ploeg. “Het wordt een goede test om te checken waar ik sta”, aldus Palaversa.