Hans Vanaken blikt terug op geslaagde interlandbreak: “Het is bij de Rode Duivels gewoon heel makkelijk voetballen”

Back to business: vanavond tegen KV Oostende, volgende dinsdag volgt de levensbelangrijke match op Galatasaray. En dat allemaal met een prima gevoel. Hans Vanaken keerde terug van de Rode Duivels met negentig minuten in de benen en meer dan goede hoop op een EK-selectie. “We zien straks wel of ik erbij ben. Ik kan enkel maar zo goed mogelijk mijn best doen”, aldus Vanaken.