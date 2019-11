Op de allereerste speeldag van het seizoen werd Allan Sousa (22) aan de rust vervangen tegen Moeskroen. Intussen is de Braziliaanse zomeraanwinst van de Kanaries niet meer weg te denken uit de basiself.

Met mooie statistieken, die hij bij het Deense Vejle Boldklub had neergezet, streek Allan Goncalves Sousa in juli neer op Stayen. De man werd nog voor hij een minuut gespeeld had al vergeleken met Junior ...