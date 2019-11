Sonia struikelt in supermarkt over radijs: “Als dat knolleke bij de mosterd lag, kreeg ik alle medische kosten wel terug”

Schoten -

Sonia Lauwers (72) struikelde afgelopen zomer “in spagaat” over een radijs in de Carrefour van Schoten en liep een hamstringblessure op. De verzekering komt niet tussen in de kosten van Sonia en dat heeft alles te maken met het zogeheten groenterestenarrest van 1981. “Typisch Belgisch”, vindt de Schotense, die wel de humor in de situatie ziet, al had het allemaal minder goed kunnen aflopen.