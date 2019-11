N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann stapt over naar kabinet-Jambon

Joachim Pohlmann, partijwoordvoerder van N-VA en jarenlange rechterhand van partijvoorzitter Bart De Wever, wordt kabinetschef Cultuur van Vlaams minister-president Jan Jambon. Pohlmann krijgt meteen een grote uitdaging voorgeschoteld, namelijk de gespannen situatie verhouding met de Vlaamse cultuursector ontmijnen. “Ik kijk die taak met hoop tegemoet”, zegt Pohlmann.

De 38-jarige Pohlmann draait al een hele tijd mee binnen de N-VA. Zo was hij in de periode 2006-2013 speechschrijver van voorzitter Bart De Wever en werkte hij op de studiedienst van de partij. Sinds 2013 is hij partijwoordvoerder en mediastrateeg van de N-VA.

Nu wordt de woordvoerder dus kabinetschef Cultuur bij minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon. In zijn nieuwe functie krijgt Pohlmann meteen de netelige kwestie van de cultuurbesparingen en de conflictsituatie met de Vlaamse cultuursector op zijn bord. Een opdracht die hij “met hoop” tegemoet kijkt. “Ik wil daar het beste van maken. Een aanslepende conflictsituatie moeten we zeker zien te vermijden, maar ik heb er wel vertrouwen in dat dat zal lukken”, aldus Pohlmann.

Pohlmann kijkt met “een dubbel gevoel” terug op zijn ervaringen als speechschrijver en mediastrateeg. Er zijn alvast weinig mensen die de interne keuken van de N-VA beter kennen dan Pohlmann. “Ik heb de partij van zeer klein naar zeer groot zien gaan. Dat waren best intense jaren. Ik zal mijn job als woordvoerder missen en niet missen, denk ik”, aldus Pohlmann.