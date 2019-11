Tien jaar geleden wilde niemand ze hebben, nu boomt de Belgische kerstboom: “Alles zit mee. Het is alle hens aan dek”

Het gaat goed met de Belgische kerstboom. Waar eigen kweek 10 jaar geleden goed was voor schrale stronken die hun naalden verliezen, verwacht de Ardense Federatie van Boomkwekers dat 2019 een absoluut topjaar wordt. “Alles zit mee, de zomer was goed, de oogstcondities zijn goed. Het is nu alle hens aan dek.”