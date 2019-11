Dodentol loopt op tot zeventien na aanval op Burundees leger

In Burundi is het dodental van een aanval door gewapende mannen aan de grens met Rwanda opgelopen tot zeventien, nadat nog acht lichamen werden ontdekt van Burundese soldaten die zaterdagnacht overleden. In het conflict raakten ook al tientallen mensen gewond of vermist, meldt informatiewebsite SOS Médias Burundi.

Militairen hebben woensdagavond de stoffelijke overschotten van acht van hun wapenbroeders teruggebracht uit het Kibirawoud, in het noordwesten van het land, stelt de website. In het begin van de week was er volgens militaire bronnen nog sprake van negen overleden militairen, en tientallen gewonden en vermisten.

Er zouden ook burgerslachtoffers zijn, aldus de website, onder wie leden van jongerenvleugel Imbonerakure van de machthebbende CNDD-FDD-partij, die door de Verenigde Naties als een militie wordt beschouwd.

De aanval op de stelling van het Burundese leger in de gemeente Mabayi wordt toegekend aan een gewapende groep afkomstig uit Rwanda, verklaart majoor Emmanuel Gahongano, communicatiedirecteur bij het ministerie van Defensie.

Zonder de aanval openlijk op te eisen, heeft rebellenbeweging FRB-Abarundi (Revolutionair Burundees Front) dinsdag een balans getweet van 38 doden, 100 vermisten en veel inbeslaggenomen wapens. Ook de Nationale Raad voor de Herinvoering van het Akkoord van Arusha lijkt de aanval op te eisen, hoewel die spreekt over een aanval op maandag in plaats van zaterdagnacht.