Waar zit Vincent Kompany? Anderlecht-coach Frank Vercauteren zoekt moeilijk evenwicht: “Pushen maar niet forceren”

Waar zit Vincent Kompany? Hij viel op 25 september uit met een hamstringblessure en is twee maanden later nog niet fit voor het duel met Kortrijk. Anderlecht-trainer Frank Vercauteren geeft een update. “Kompany traint individueel en al meer bevrijd.”

Vincent Kompany traint nog altijd niet voluit met de groep en kan dus nog niet tot de selectie behoren. Dat is balen. “Vincent gaat vanaf nu wel de opwarming meedoen met de groep”, aldus Vercauteren. “De voorbije dagen trainde hij individueel en hij boekt veel vooruitgang. Laten we hout vasthouden dat die evolutie zich voortzet. Kompany traint bevrijd, zijn bewegingen zijn al minder gecontroleerd. We zien de volgende dagen wel welke toevoegingen we kunnen doen aan zijn trainingssessies.”

Van Vercauteren mag de Rode Duivel enkel meedoen als hij voldoet aan bepaalde parameters. Hij moet op topsnelheid kunnen sprinten, draaien, aan 100 procent trappen…Het heeft geen zin om risico’s te nemen door hem vroeger in te schakelen.

“Vince is hongerig en heeft nog veel ambitie, maar op dat vlak moeten we hem ook wat beschermen. Hijzelf kent zijn lichaam natuurlijk het best en heeft ervaring met het beheren van blessures, maar in het begin moeten we toch oppassen. Misschien - en ik zeg wel misschien - zullen we hem ook wat moeten afremmen. Dat is een moeilijk evenwicht. Enerzijds moet je Kompany pushen naar zijn comeback, anderzijds moet je opletten dat hij niet forceert. Maar alles begint bij hem.”

Uitstekende (17-jarige) vervanger

Voorlopig doet de 17-jarige Marco Kana het wel uitstekend als zijn vervanger. “Ik ben daardoor niet verrast. Kana maakt een mooie evolutie door en dat op een positie waarvoor hij niet is opgeleid. Uiteraard zijn er nog momenten waarbij je ziet dat hij en de rest van onze jonge defensie in een leerproces zit. Zijn debuut is heel positief onthaald en we moeten erover waken dat dat zo blijft. Vaak worden er in het begin uitsluitend goeie dingen verteld en daarna wordt toch gezegd: ja maar dat en dat mist hij toch...”

Van zodra Vincent Kompany weer fit is, wordt hij wel weer de patron van de defensie. Misschien volgende week dan tegen KV Oostende. “Zijn kwaliteiten staan buiten kijf”, gaf Vercauteren nog mee. “Als ik hem nu zie trainen, ook al is het individueel...Daar gaan we niet over discussiëren.”

Engelse interviews

Waarover we wel kunnen discussiëren, zijn de interviews die Kompany gaf in de Engelse media. Daarin zei hij onder meer: Of de aanstelling van Vercauteren mijn idee was? Tricky Question. Verraderlijke vraag. Het was een gezamenlijke beslissing, nodig voor het proces.

“Ik lees de Belgische pers niet, laat staan de Engelse”, wist Vercauteren nog. “Ik krijg wel de grote lijnen mee. Kijk, ik respecteer het als iemand een interview wil geven. Daarin zegt hij wat hij wil. Ik praat daar niet over met Kompany. Er zijn andere zaken om over te praten.”

Chadli moet fit geraken

De match van zondag tegen Kortrijk is belangrijker. Nacer Chadli hervat vandaag de training en moet fit raken. Kemar Roofe en Albert Sambi-Lokonga kampten met overbelasting, maar ook zij zijn geen grote zorgenkinderen. Sandler traint weer en lijkt op weg naar een comeback. Trebel hervat pas maandag met de groep.