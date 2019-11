Eén van de ergste verkrachters die ons land kende: Limburgse postbode krijgt zeven jaar cel

Fouad K. verdwijnt voor zeven jaar in de cel; vijf jaar minder dan was geëist. De 36-jarige postbode verkrachtte minstens 15 vrouwen nadat hij hen verdoofde met rohypnol. Hij plunderde ook hun bankrekening. In totaal stal hij op die manier 56.000 euro. K. wordt beschouwd als een van de grootste verkrachters die ons land ooit kende.

Rafke, een wielrenner. Of Rafaello of Roberto. Of Robert Bastiaens. Fouad K. is een postbode van 36 met Marokkaanse roots uit het Limburgse Maasmechelen, maar deed zich op de datingsites Badoo en Twoo ...