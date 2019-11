Seks, leugens en een reiskoffer: moordenaar van rugzaktoeriste schuldig bevonden in “proces van het jaar” in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is een einde gekomen aan het fel gemediatiseerde proces over de moord op een Britse rugzaktoeriste. Een 26-jarige man werd unaniem schuldig bevonden aan de wurging van Grace Millane, wiens lichaam na de moord in een reiskoffer begraven werd in een bos.

Grace Millane (21) maakte in 2018 een wereldreis nadat ze als marketeer afgestudeerd was aan de universiteit van Lincoln. In november kwam ze aan in Nieuw-Zeeland, waar ze op 1 december via Tinder een afspraakje maakte met een 26-jarige man. Die man - wiens identiteit verplicht geheim wordt gehouden - vermoordde Millane enkele uren later in zijn hotelkamer in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Auckland. Enkele dagen later werd haar lichaam gevonden, begraven in een reiskoffer, in een bos.

Op dat moment was de verdachte in kwestie al aangehouden, nadat hij gelogen had tegen de politie over hoe en wanneer hij had afgesproken met Millane. Hij ontkende op dat moment nog dat hij het meisje had vermoord, maar wijzigde zijn verhaal nadat videobeelden aantoonden dat hij de reiskoffer had gekocht waarin het lichaam van Millane werd gevonden. Toen klonk het dat ze per ongeluk was gestorven bij “wurgseks met wederzijdse instemming”.

Zijn advocaat voerde bovendien aan dat de Google-opdrachten ‘rigor mortis’ (lijkstijfheid) en ‘Waitakere Ranges’ (het bos waar het lichaam gevonden zou worden) die de man op de avond van de moord uitvoerde “toeval” was. De man pleitte dan ook onschuldig tijdens het proces dat drie weken geleden van start ging in Auckland.

Foto: AP

Ongeluk of bewuste moord?

Daar ging het vooral om één vraag: vermoordde de man Millane bewust, of ging het om een ongeluk tijdens wurgseks? Volgens de openbare aanklager ging het om een bewuste wurging, omdat “het meisje op een bepaald moment het bewustzijn verloren moet hebben, haar lichaam levenloos en slap moet zijn geworden. En toch ging hij door. Als dat geen moord is, moet iemand mij eens uitleggen wat dan wel.”

Een ander meisje getuigde tijdens het proces bovendien dat de man haar had proberen te wurgen tijdens de seks. De verdachte bleek daarnaast ook “intieme” foto’s te hebben genomen van het lijk van de jonge vrouw, en porno te hebben gekeken en een ander Tinder-afspraakje te hebben geregeld terwijl het lichaam van Millane naast hem lag.

Die bewijzen bleken genoeg voor de jury, die de man vrijdag unaniem schuldig bevond. Over de strafmaat wordt pas in februari beslist.

Vader: “Dit zal onze pijn en ons lijden niet verzachten”

De ouders van Millane bleken na afloop uiteraard opgelucht door het vonnis. Huilend stonden ze buiten de rechtbank de pers te woord. “We zijn blij met dit oordeel”, aldus vader David Millane, een 61-jarige projectontwikkelaar. “Maar dit zal onze pijn en ons lijden niet verzachten. Grace werd van ons weggerukt op de meest brute manier denkbaar, en onze levens en onze familie worden hierdoor verscheurd. Grace was een mooie, getalenteerde, liefhebbende dochter. Ze was onze zonnestraal, en ze zal altijd gemist worden. Ze verdiende het niet om op zo’n barbaarse manier vermoord te worden.”