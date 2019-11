Pools parlement duidt twee controversiële rechters voor Grondwettelijk Hof aan

De Poolse volksvertegenwoordigers hebben donderdagavond twee gewezen parlementsleden aangeduid als rechters in het Grondwettelijk Hof. De kandidatuur van de twee vroegere leden van de regerende rechts-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) is erg omstreden. Tot nu toe was het in Polen vrij ongebruikelijk om rechters met een politieke achtergrond te benoemen in het Grondwettelijk Hof.

De kandidaturen van Krystyna Pawlowicz en Stanislaw Piotrowicz, die allebei bekendstaan als ideologische hardliners, raakten dankzij de steun van PiS door het parlement. Ze moeten nu enkel nog officieel de eed afleggen om te worden benoemd.

De 67-jarige Piotrowicz, die nog openbaar aanklager was in het communistische tijdperk, wordt gezien als een van de architecten van de controversiële juridische hervormingen in het land. Rechtenprofessor Pawlowicz (67) is dan weer vooral bekend om haar hevige verbale aanvallen tegen de oppositieleden in het parlement.

Samen met hen wordt ook Jakub Stelina, een professor in de rechten aan de universiteit van Gdansk, benoemd aan het Grondwettelijk Hof. Maar zijn kandidatuur leidt niet tot ophef.

De rechts-conservatieve regering in Polen heeft sinds 2015 verschillende juridische hervormingen aangekondigd, die op forse kritiek zijn gestuit. Dat leidde onder meer al tot een conflict met de Europese Unie, die vindt dat de hervormingen ingaan tegen de principes van de rechtsstaat. De Poolse maatregelen omvatten onder meer een hervorming van de Nationale Raad voor het Gerecht (KRS), een grondwettelijk orgaan dat moet toezien op de onafhankelijkheid van rechtbanken. Ook worden er nieuwe kamers gecreëerd in het Hooggerechtshof en is de pensioenleeftijd voor de rechters verlaagd van 70 naar 65 jaar. Het feit dat de twee omstreden rechters ouder zijn dan 65, zorgt dan ook voor bijkomende kritiek.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)