Antwerpse ISIS-weduwe krijgt vijf jaar cel, maar behoudt Belgische nationaliteit

De vrouw verblijft volgens haar advocaat nog altijd in gevangenenkamp Al-Hol in Syrië. Foto: AFP

Deurne - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Soraya E. (25) uit Deurne, die twee keer met een Syriëstrijder trouwde, veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor haar deelname aan de activiteiten van terreurgroep Islamitische Staat. De federale procureur had ook de vervallenverklaring van haar Belgische nationaliteit gevorderd, maar daar ging de rechtbank niet op in. Wel werd haar onmiddellijke aanhouding bevolen. De vrouw verblijft volgens haar advocaat nog altijd in gevangenenkamp Al-Hol in Syrië.

Soraya E. was op 13 juni 2014 met Fayssal O. getrouwd. Ze liet haar familie in de waan dat ze op huwelijksreis gingen naar Italië, maar in werkelijkheid trokken ze naar Syrië, waar ze zich aansloten bij Islamitische Staat. Toen haar moeder dat vernam, deed ze aangifte. Ze verklaarde dat haar dochter voor haar vertrek erg veranderd was: ze droeg een donkere nikab en stond ‘s ochtends op om te bidden.

De Deurnese hield wel contact met haar familieleden. Zo vernamen ze in juni 2015 dat Fayssal O. gesneuveld zou zijn. Soraya E. was toen zwanger en beviel later van een dochter. In oktober 2015 werd ze de derde vrouw van een Nederlandse Syriëstrijder, bij wie ze een tweede dochter kreeg. Ook hij is intussen gestorven.

Soraya E. werd in mei bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete. De rechtbank besliste toen wél om haar de Belgische nationaliteit te ontnemen. Haar familie nam daarop advocaat Jos Vander Velpen in de arm en hij tekende verzet aan.