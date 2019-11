Grote brand verwoest honderden caravans in Nederland

Honderden caravans, oldtimers en andere voertuigen zijn vrijdag verwoest bij een grote brand in een loods in de Nederlandse gemeente Oeffelt, in de provincie Noord-Brabant. Een politiewoordvoerder spreekt van een drama voor de eigenaars.

De caravanstalling van 16.000 vierkante meter telde ongeveer duizend plaatsen. Er stonden volgens de politiewoordvoerder vooral caravans, maar ook oldtimers en andere voertuigen. “Het is een vreselijk drama voor mensen die er hun caravan hadden staan waarmee ze altijd op vakantie gingen, of een oldtimer waaraan ze hebben geknutseld.”

De brand is inmiddels onder controle. De loods en de inhoud moeten als verloren worden beschouwd, zegt de woordvoerder. Niemand is gewond geraakt. Ook zijn er geen bijzondere gevaarlijke stoffen als asbest vrijgekomen. In de omgeving is wel roet neergeslagen.

Bij de brand kwam veel rook vrij, maar inmiddels is de rookontwikkeling minimaal. Waardoor de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.