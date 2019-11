“Ondernemers geven elk jaar meer dan 700 miljoen euro uit aan sponsoring”

Zelfstandigen en kleine ondernemers in Vlaanderen en Brussel geven elk jaar zowat 720 miljoen euro uit aan de sponsoring van onder meer sportclubs, jeugdverenigingen en scholen. Dat berekende ondernemersorganisatie Unizo via een rondvraag naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer. Die is vrijdag aan zijn zesde editie toe.

Via sponsoring geven de ondernemers zaken rechtstreeks terug aan de samenleving, naast datgene wat ze al bijdragen via de belastingen en parafiscaliteit, zo zei Unizo-topman Danny Van Assche tijdens een persconferentie in Machelen.

Sponsoring kan vele vormen aannemen. Dat kan geld zijn (bijvoorbeeld voor een reclamebord of ploeguitrustingen), maar ook gratis producten of kortingsbonnen als tombolaprijzen, of het gratis uitlenen van materiaal zijn veelgebruikte sponsoringmethodes.

Uit de rondvraag bij 737 ondernemers bleek dat 80 procent van de zelfstandigen en kmo’s de afgelopen vijf jaar aan sponsoring deed. “Gemiddeld doen ze dat voor 1.600 euro per jaar, maar 10 procent geeft zelfs meer dan 5.000 euro per jaar aan sponsoring”, aldus Van Assche. Die steun gaat meestal naar sportclubs, culturele verenigingen of goede doelen.

De Unizo-topman benadrukte dat sponsoring niet vanzelfsprekend is. “Meer en meer mensen kopen online, maar ze vinden het maar normaal dat ze nog sponsoring krijgen van de ondernemer in de buurt”, klonk het. Hij hield dan ook een pleidooi om zoveel als mogelijk een beroep te blijven doen op de lokale spelers. Want “alleen gezonde lokale ondernemingen kunnen een stukje van hun toegevoegde waarde laten terugvloeien naar de samenleving”.

Met de Dag van de Ondernemer zet Unizo elk jaar de ondernemers in de bloemetjes, en wijzen ze op het belang van die ondernemers voor de samenleving en de economie. Traditioneel trekken dan ook heel wat politici naar lokale bedrijven.