Bestuurder ziet niet dat voor haar neus groot zinkgat ontstaat en wordt opgeslokt

Een groot zinkgat heeft dinsdag in het Braziliaanse Flores da Cunha voor wat chaos gezorgd op de weg. Een vrouw kreeg de krater niet op tijd in gaten, waardoor haar wagen prompt werd opgeslokt. Vermoedelijk ligt een vrachtwagen die net voordien over de weg reed aan de basis van het ongeval.

Op bewakingsbeelden valt te zien hoe het incident gebeurde. Net nadat een vrachtwagen over de weg reed, zakte het asfalt naar beneden en ontstond in enkele seconden een groot gat. Een eerste achterligger was alert genoeg om nog naar de rechterrijstrook uit te wijken. In tegenstelling tot Vanessa Cavagnolli, die niet veel later wel in het gat tuimelde.

Gelukkig bleven de gevolgen eerder beperkt. De 34-jarige moeder werd overgebracht naar het ziekenhuis met een gebroken neus. Haar dochtertje, die ook in de auto zat, kwam ervan af met lichte verwondingen. De gemeente liet het zinkgat een dag later dichten.

