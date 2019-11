Schaap doodgebeten in weide: laat wolf August weer van zich horen?

Peer - In de Limburgse gemeente Peer is donderdagochtend opnieuw een schaap doodgebeten. De eerste vaststellingen wijzen op het werk van een wolf, maar DNA-analyse door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek moet daar zekerheid over bieden.

De schapen hadden de nacht buiten doorgebracht op een weide in Peer. Toen de hoeder ’s ochtends bij zijn dieren kwam, bleek een van hen doodgebeten te zijn. Dat zou wel eens het werk van een wolf kunnen zijn. “Het sporenonderzoek en de ervaring van onze boswachters wijzen in die richting”, zegt Koen Thijs, regioverantwoordelijke van het Agentschap Natuur en Bos.

Op de plaats van het incident zijn DNA-stalen genomen, die in de komende weken onderzocht zullen worden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. “Dat is routine als een schaap doodgebeten wordt in een regio waar een wolf actief is”, zegt woordvoerder Koen Van Muylem.

In dit geval is de regio die van wolf August, de enige gesignaleerde wolf in Vlaanderen. “De boswachter had het idee dat het om een wolf ging, en je kan dat wel aan enkele zaken zien. Daarom is de kans groot dat die inschatting juist is. Maar helemaal zeker weten we het pas als de analyse van het DNA afgerond is.”

Nieuwe wolf?

Uit die analyse zou ook kunnen blijken dat het om een andere wolf gaat. “Dat kan”, zegt Van Muylem. “Het bij ons bekende patroon is dat een nieuwe wolf iets makkelijker zijn toevlucht zoekt tot schapen dan al op wild te gaan jagen. Maar het kan evengoed dat het August was die een makkelijke hap wilde. Het is onmogelijk te zeggen tot de DNA-analyse afgerond is. Afwachten dus.”

De schapenhoeder zal nu geholpen worden bij het beter beveiligen van de weide waar zijn schapen op staan. Het Agentschap Natuur en Bos roept iedereen op om op hun hoede te blijven en schapenweides veilig af te maken met stroomdraden.

