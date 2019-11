Dan toch knuffeltjes van ‘Baby Yoda’ onder de kerstboom

Alle hens aan dek bij Disney en Lucas Film: door de ongezien populariteit van het personage ‘Baby Yoda’ moet nu in allerijl knuffels en andere prullen geproduceerd worden. Aanvankelijk ging er voor de feestdagen geen merchandising beschikbaar zijn, vooral om het personage geheim te houden. Nu het personage een goudmijn is, moeten er kost wat kost ‘Baby Yoda’-knuffels onder de boom liggen. Dat meldt CNBC.

Het gaat hard voor ‘Baby Yoda’. Het personage, geïntroduceerd in de Star Wars-serie The Mandalorian op Disney+, is een regelrechte hit. Van internetmemes tot late night talkshow-hosts: het ongelooflijk schattige wezentje doet vrijwel alle harten smelten. “Baby Yoda is dé oplossing om de VS terug bij elkaar te brengen”, zei de Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel. “Als je tijdens het diner ruzie maakt over politiek, haal dan een foto van ‘Baby Yoda’ boven. Opgelost. Het zou goed zijn moest ‘Baby Yoda’ de president van de Verenigde Staten worden.”

De al zeer lucratieve Star Wars-franchise is dus een goudmijn aan knuffels en andere merchandising rijker. Eén probleem: om het personage geheim te houden en om te mijden dat het vroegtijdig gelekt werd, is er tot heden geen merchandising geproduceerd. Regisseur en bedenker Jon Favreau vertelde aan Entertainment Tonight dat “speelgoedcatalogussen en merchandising” de grootste bron van lekken zijn.

Disney: "Star Wars merchandise sales are down. We need something really great."



Jon Favreau: "Hold my blue milk." pic.twitter.com/O89xxyNZIq — Jeremy Conrad (@ManaByte) November 21, 2019

Minder dan 24 uur later kondigt Disney aan dat er wel degelijk ‘Baby Yoda’-knuffels onder de boom zullen liggen. Op Amazon zijn al t-shirts te koop, levering wordt al voor eind november verwacht. Ook zal Disney knuffels, accessoires en ander speelgoed verkopen. Nog volgens het bedrijf zullen al die spullen op tijd klaar zijn voor de feestdagen.

Speelgoed en spoilers

Het zou niet de eerste keer dat er Star Wars-spoilers en details over de plot lekken via merchandising. Ten tijde van The Force Awakens, de eerste film van de nieuwe trilogie, lektendetails over de plot van de film door een Star Wars-versie van het bordspel Monopolie. De poster van de film suggereerde dat Finn een jedi was, hij houdt er namelijk een lightsabre vast. Uiteindelijk zal blijken dat het vrouwelijke personage Rey de jedi is. Dat detail lekte nog voor de film in de zalen was, omdat het Monopolie-figuurtje van Rey een lightsabre vast heeft.