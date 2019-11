Let op: A12 vrijdagavond afgesloten in de richting van Brussel

Wie vrijdagavond of -nacht vanuit Antwerpen naar Brussel moet, zal dat niet via de A12 kunnen doen. Tussen 20 uur vrijdagavond en 6 uur zaterdagochtend is de weg richting Brussel afgesloten door werken.

De aanleg van de extra opstelstroken op de A12, wat het verkeer vlotter moet laten doorstromen, verlopen volgens plan. Vrijdagnacht 22 november wordt op het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg de toplaag asfalt van de nieuwe opstelstroken aangelegd. Tussen 20 uur en 6 uur is de A12 afgesloten in de richting van Brussel.

De extra opstelcapaciteit zal toelaten om meer groentijd te geven aan het verkeer vanuit de zijstraten, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het is na de invoering van een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ in augustus de tweede maatregel die AWV op korte termijn doorvoert om de verkeersdruk in de omgeving van de A12 te verlichten. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten verwacht AWV de aanleg nog voor het jaareinde te kunnen afronden.

Fietsbruggen of ondertunneling

In juli heeft het Agentschap Wegen en Verkeer samen met verschillende partners overlegd over oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A12. Er zijn toen een aantal maatregelen afgesproken op korte en langere termijn. Een eerste maatregel, de invoering van een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ voor de duur van de werken van Aquafin, werd reeds in augustus ingevoerd.

Op langere termijn wordt het studiewerk rond de mogelijke plaatsing van één of meer fietsbruggen langs de A12 en het ondertunnelen van de kruispunten voortgezet.