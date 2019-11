“Geef maar toe, je hebt er een”: luchtvaartmaatschappij vraagt naar favoriete kind (maar dan komt de aap uit de mouw)

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue heeft een vreemde vraag in haar veiligheidschecklist. Ouders worden gevraagd de naam van hun favoriete kind op te geven.

Deze week twitterde een JetBlue-passagier een screenshot van de vragenlijst. Een van de vragen luidt: Wat is de naam van je favoriete kind. De vraag is wel optioneel. Antwoorden is dus niet verplicht.

Say it. You know you have one. https://t.co/iWbJfQEgrE — JetBlue Airways (@JetBlue) November 19, 2019

De luchtvaartmaatschappij zag de tweet verschijnen en reageerde meteen: “Geef maar toe: je hebt een favoriet kind.” JetBlue kon ermee lachen omdat de tweet niet klopte. Het bericht toont namelijk niet de volledige vraag. Die luidt: ‘What is the name of your favorite childhood friend?’ (Wie is je favoriete jeugdvriend)

De misleidende tweet lokte alleszins plezante reacties uit. Sommigen postten een foto van hun hond. Iemand schreef: “We kregen zopas een tweeling. Mijn favoriet is hij die de voorbije 24 uur niet op mij plaste.”