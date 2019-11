Meest populaire Vlaamse soap schaart zich achter protest van VRT: ‘Thuis’-acteurs komen mee op straat tegen besparingen

Als de Vlaamse regering haar besparingsplannen doorzet, dan zal de VRT een belangrijk deel van haar werk moeten loslaten. Dat vinden ook de ‘Thuis’-acteurs. Een groot deel van de cast laat dan ook aan de wereld weten dat zij van plan zijn om mee te stappen in het protest tegen de inperkingen van het budget voor de openbare omroep.

Rosa, Marianne, Simonneke, Nancy, Femke, Peter, Eddy, Tamara, Bob, Eddy en Angèle. Het zijn de grote namen uit de televisieserie, die zich in een video uitspreken als voorstanders van het protest. “We laten de vrt niet los. Jij toch ook niet?” zeggen ze.

Daarnaast sporen ze ook hun kijkers aan om mee op straat te komen op vijf december op het Martelaarsplein in Brussel. Een oproep die men niet mag onderschatten, want ‘Thuis’ trekt dagelijks een trouwe schare fans van maar liefst 1,2 miljoen kijkers. Het logo van het programma hebben ze voor de gelegenheid toepasselijk aangepast. In de linkerbovenhoek van het scherm staat te lezen: “Blijf niet Thuis!”