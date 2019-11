Jonge vrouw getuigt over aanranding in fietsenstalling: "Ik bleef nog lang zijn hand voelen"

Gent - “Ik bleef lang na de feiten zijn hand voelen”, dat verklaarde een jonge vrouw in de rechtbank die in juli aangerand werd aan de fietsenstalling aan de Sint-Michielsbrug. De dader riskeert een celstraf van 10 maanden.

De vrouw ging op 1 juli een dagje bijspringen in een winkel in de Veldstraat. Haar fiets parkeerde ze onder de Sint-Michielsbrug. Toen ze buiten ging via de trappen aan de McDonald's, voelt ze een hand onder haar rok glijden. Ze draait zich onmiddellijk om en slaat de man in zijn gezicht. “Mijn cliënte confronteerde hem maar ze bleven ongepast reageren. Ze moest ‘respect afdwingen’”, zegt haar advocate. “Er zijn camerabeelden waarop de feiten te zien zijn. Daarop zie je dat eens zij de plek verliet de twee ermee stonden te lachen. Het heeft echt wel een zware impact gehad op haar. Ze vertrouwt onbekende mannen niet meer.” De beklaagde was niet aanwezig, hij heeft geen gekend adres. “Het moet stoppen”, zegt het slachtoffer in de rechtbank. “Klacht indienen moet, het is een belangrijk signaal. Ik heb nog heel lang na de feiten zijn hand gevoeld.” De dader riskeert een celstraf van 10 maanden. Vonnis op 20 december.